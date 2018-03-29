Москва, 29 марта, 2018, 07:03 — ИА Регнум. Рубль 28 марта оказался чувствительным к падению нефтяных котировок и укреплению доллара на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

Успешные аукционы Минфина РФ не спасли его от ослабления. Ведомство разместило ОФЗ на сумму 30 млрд руб. Общий спрос на облигации составил 75,35 млрд рублей.

В ходе американских торгов нефть сорта Brent подешевела на 1.8%, до $68,74 после выхода данных Минэнерго США. Участники рынка негативно отреагировали на увеличение запасов и добычи нефти в стране.

Доллар подорожал к своим конкурентам на опубликованной положительной американской статистике и новостях об успешной проведенной встрече лидеров Северной Кореи и Китая. Инвесторами встреча была воспринята как признак ослабления геополитического риска.

Торги на внутреннем валютном рынке завершились разнонаправленно. Курс доллара вырос до 57,88 руб. Курс евро упал до 71,01 руб.

Сегодня, 29 марта, на торгах в Азии Brent подешевел на 1,3%, до $68,92 за баррель. Учитывая, что налоговый период завершился, аукционы Минфина пройдены, нефть в минусе, рубль сегодня остался без поддержки.

Скорее всего, сегодня торги на Мосбирже откроются ростом по доллару и евро. Пара доллар/рубль держит курс к 58 руб. Евро/рубль в ближайшие два дня поднимется выше 71,60 руб.

Напомним, 28 марта по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 21 коп. (+0,37%), до 57,72 руб., курс евро понизился на 33 коп. (-0,46%), до 71,01 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (+6,45%), евро/рубль — 336,5 млн евро (-14,89%).

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