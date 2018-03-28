Дамаск, 28 марта, 2018, 22:57 — ИА Регнум. За время действия 30-й гуманитарной паузы в Восточной Гуте через гуманитарный коридор в районе сирийского населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин вышли порядка 1,7 тыс. мирных жителей, сообщил 28 марта журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Aziz1005 Гута, город в Сирии

«По инициативе российской стороны введена в действие 30-я гуманитарная пауза. Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания помощи выходящим жителям. Сегодня через этот коридор вышли 1 тысяча 691 мирный житель», — сказал генерал-майор Евтушенко.

При этом Юрий Евтушенко отметил, что с 28 февраля из населенного пункта Дума через гумкоридор смогли выйти 27 446 человек.

Кроме того, начальник Центра сообщил, что со дня введения в пригороде Дамаска ежедневных гуманитарных пауз Восточную Гуту смогли покинуть 129 852 человека.

«За время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 129 тысяч 852 человека», — заключил Евтушенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на официальном сайте Минобороны России ведется трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в районах гуманитарных коридоров. Кроме того, ведется трансляция с беспилотного аппарата, сопровождающего колонны боевиков, по договоренности покинувших Восточную Гуту и следующих в провинцию Идлиб.