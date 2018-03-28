Москва, 28 марта, 2018, 22:13 — ИА Регнум. Поток людей на Манежную площадь в Москве, где 27-го прошла акция памяти жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня», не прекращался весь день. 28 марта, в день всероссийского траура по погибшим, на площадь продолжали нести цветы, свечи и игрушки, обнимались, плакали и молились, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи второй день приходят почтить память погибших

Нескончаемая вереница москвичей весь день стремилась к мемориалу, установленному возле Александровского сада. Над памятным местом было установлено два стенда с надписями «Кемеровомыстобой» и «Кемерово.25.03.2018», росли горы цветов и игрушек. Очевидно, что кемеровская трагедия глубоко задела всех, даже, казалось бы, привычную к ЧП столицу.

Напомним, памятный мемориал был установлен по распоряжению мэрии Москвы 27 марта. Цветы к месту скорби возложили депутаты Московской городской думы, мэр Москвы Сергей Собянин, член Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также известные деятели искусства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи второй день приходят почтить память погибших

По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, большинство из которых дети. В больницах находится 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Москве прошли сразу две памятные акции — на Манежной и Пушкинской площадях. К местам скорби пришли тысячи человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи плачут

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи плачут

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