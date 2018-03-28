Кито, 28 марта, 2018, 20:43 — ИА Регнум. Власти Эквадора лишили основателя и главного редактора портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, укрывающегося в посольстве страны в Лондоне, средств связи с внешним миром. Официальное коммюнике властей Эквадора распространил сегодня, 28 марта, МИД этой страны.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе посольства Эквадора в Лондоне. 2012

Утверждается, что власти Эквадора приняли решение лишить Ассанжа возможности общаться с внешним миром из-за того, что он якобы нарушил ранее данные им письменные обязательства, в которых он обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими странами.

Уточняется, что речь идёт о письменном обязательстве, которое Ассанж подписал в конце 2017 года.

Напомним, Ассанж с 2012 года сидит в посольстве Эквадора в Лондоне и уже даже стал натурализованным эквадорским гражданином. Неприятности у основателя WikiLeaks начались после того, как в Швеции его обвинили в сексуальном насилии над двумя женщинами. Каких-то достоверных доказательств того, что Ассанж действительно совершил сексуальное насилие, собрано не было, но в 2010 году этому делу был дан ход.

Ассанж укрылся в Великобритании, но Швеция потребовала его экстрадиции. Британские власти уже готовились арестовать Ассанжа, но он вовремя укрылся в посольстве Эквадора в 2012 году. Так с тех пор он там и сидит.

Ассанж неоднократно заявлял, что дело против него сфабриковано с единственной целью — выдать его властям США на растерзание.

При этом в Швеции дело против Ассанжа развалилось, и все обвинения против него были сняты. Тем не менее у британских органов правопорядка до сих пор есть ордер на арест Ассанжа.

Оспорить этот ордер Ассанжу не удалось.

Судя по всему, власти Великобритании в деле Ассанжа совершенно не собираются руководствоваться принципом законности — им нужно схватить его во что бы то ни стало. Буквально накануне помощник министра иностранных дел Великобритании Алан Дункан, выступая в палате общин, назвал Ассанжа «несчастным маленьким червяком», который рано или поздно попадет в руки британскому «правосудию».