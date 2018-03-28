Москва, 28 марта, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского телефонного хулигана (пранкера) Никиту Кувикова, более известного под псевдонимом Евгений Вольнов, который распространял ложную информацию о числе погибших в сгоревшем торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сегодня, 28 марта, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

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Она сообщила, что суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Кувикова.

Напомним, ранее следственные органы возбудили в отношении Кувикова уголовное дело по статье 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, Кувиков публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кувиков под видом сотрудника МЧС звонил в один из кемеровских моргов и утверждал, что в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли более трехсот человек. При этом известно, что при пожаре в Кемерове погибли как минимум 64 человека.

Сам Кувиков заявил, что своими действиями он мстил российским гражданам, которых он считает виновными в развязываниивойны в Донбассе.

Ранее Кувиков был объявлен в международный розыск.