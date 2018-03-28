Москва, 28 марта, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в ходе телефонного разговора обсудили проблему косовского урегулирования в контексте инцидента в Косовской Митровице, сообщает 28 марта пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Вучич

«Обсуждена проблематика косовского урегулирования в контексте предпринятой 26 марта приштинскими властями в Косовской Митровице провокационной акции против главы канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с российской стороны было заявлено о решительном осуждении таких действий, являющихся нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244, а также подчёркнуто, что в основе косовского урегулирования должно лежать неукоснительное выполнение этой резолюции.

В ходе беседы также были затронуты актуальные вопросы многопланового российско-сербского стратегического партнёрства, информирует пресс-служба.

Отметим, что в сербских СМИ информация о телефонном звонке Александра Вучича российскому лидеру появлялась ещё вечером 26 марта, однако официальных сообщений об этом до настоящего времени не поступало.

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Как передавало ИА REGNUM, главный сербский переговорщик в брюссельском диалоге между Белградом и Приштиной Марко Джурич был задержан 26 марта спецназом косовской полиции при содействии миссии Евросоюза EULEX во время встречи с сербами на севере края. Люди попытались защитить его, однако полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате столкновений пострадали более 30 человек, в том числе члены правительственной делегации Сербии и оператор гостелерадиокомпании РТС.

Александр Вучич назвал произошедшее в Косово «жёсткой провокацией и серьёзным преступным актом», а самих представителей косовских властей — «бандой террористов». Он пообещал, что все причастные к произошедшему будут привлечены к ответственности, а также заявил, что Белград не позволит никому изгонять косовских сербов из своих домов.

После инцидента в Косовской Митровице представители косовской партии «Сербский список», представляющей интересы сербской общины в крае, объявили о выходе из состава правительства в Приштине.

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