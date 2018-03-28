* талибов — запрещённая в России организация

Ташкент, 28 марта, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Все стороны должны объединиться в стремлении посадить за стол переговоров правительство Афганистана и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон на международной конференции в Ташкенте. Об этом 28 марта сообщает «Газета.uz».

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Американский дипломат добавил, что Вашингтон продолжит бороться с движением, если его представители не обратят внимания на призыв к миру.

По его мнению, военным путем проблему в Афганистане не решить. Вместе с тем Шеннон выразил уверенность в том, что у Кабула есть все возможности, чтобы противостоять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Заместитель госсекретаря также считает, что правительство Афганистана реализует ключевые реформы и ведет борьбу с различными террористическими организациями при помощи США.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Ташкенте прошла международная конференция по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», в которой приняли участие представители 20 стран, в том числе глава МИД России Сергей Лавров.

Многие участники конференции призвали Кабул вступить в переговоры с террористической организацией «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).