Москва, 28 марта, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Предпринимателям нет смысла заботиться о соблюдении правил противопожарной безопасности, считает политолог Тимофей Сергейцев. Об этом он заявил 28 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале в рамках дискуссии о причинах трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Сергейцев заявил, что, согласно кодексу РФ об административных нарушениях, на бизнесмена накладывают санкцию в размере не более 200 тыс. рублей, если он нарушил правила противопожарной безопасности, но это не повлекло за собой никакого ЧП.

«И не более одного миллиона, если произошла смерть человека, — добавил политолог. — Следовательно, (бизнесменам — прим. ИА REGNUM ) нет никакого смысла заботиться о соблюдении правил».

Кроме того, он обратил внимание, что современный российский градостроительный кодекс не отвечает текущему положению дел.

«Там список основных понятий из 38 штук и целых два из новой рыночной экономической реальности: парковка и паркоместо», — сказал Сергейцев.

С ним не согласился первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Михаил Старшинов, который призвал не вводить людей в заблуждение.

«Это просто глупость полная — если есть человеческие жертвы, то ни о каком штрафе речь не идёт, а возбуждается уголовное дело, — сказал он. — Штрафы же относятся к регулированию других вещей, а когда речь идёт о человеческих жертвах, наступает уголовная ответственность».

Напомним, что суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ о заключении под стражу фигурантов дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Вслед за арестом на два месяца управляющей центра Надежды Судденок последовало решение о заключении под арест и охранника Сергея Антюшина, которого обвиняют в том, что он не включил пожарную сигнализацию.

Отметим также, что во всех регионах России по поручению Генеральной прокуратуры начались проверки торгово-развлекательных центров. Сообщается, что особое внимание в ходе проверок уделят функционированию систем сигнализации и пожаротушения, наличию эвакуационных путей выхода и средств пожаротушения. Кроме того, инспекторы оценят уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и другие внештатные аварийные ситуации. Проверки торгово-развлекательных центров в регионах России продлятся до 16 апреля 2018 года.