Москва, 28 марта, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Исполнению российских законов мешает равнодушие чиновников, считает зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов. Об этом он заявил 28 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, рассуждая о причинах трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи скорбят

«Каждый человек должен быть ответственным за то, что он делает, и понимать, что когда он что-нибудь, например, подписывает за мзду, он становится потенциальным убийцей, — сказал он. — К охраннику (который отключил пожарную сигнализацию в ТЦ «Зимняя вишня» — прим. ИА REGNUM ) тоже есть вопросы. Мы сегодня в Совете Федерации почтили минутой молчания всех погибших и приняли решение сформировать рабочую группу, которая должна в течение двух недель подготовить предложения по поводу того, что мы можем сделать, чтобы наше законодательство исключало подобные случаи».

Кроме того, Климов отметил, что после пожара в клубе «Хромая лошадь» реакция людей была иной, чем после трагедии в Кемерове.

«Почему сейчас такая реакция? Мы исчерпали чашу терпения, — сказал Климов. — Лимит пройден».

Поясняя свою мысль, Климов добавил, что имел ввиду равнодушие и «апофигизм» чиновников, которые игнорируют нормы российского законодательства. Также он добавил, что пока не будет решена эта проблема, дополнительное умножение количества законов ситуации не исправит.

Напомним, что трагедия в Кемерово произошла в воскресенье, 25 марта, около 16 часов по местному времени (12 часов мск). В результате пожара, вспыхнувшего в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», погибли 64 человека, в том числе дети. В стационарах остаются 15 человек. Из них 13 — с отравлением продуктами горения, угарным газом средней и лёгкой степени тяжести и двое самых тяжёлых пациентов — 11-летний мальчик и 18-летний молодой человек, у которых комбинированные травмы вследствие падения с четвёртого этажа. С первого дня после пожара в больницы обратились около 70 человек, более 50 получили амбулаторную помощь и отпущены домой.