Санкт-Петербург, 28 марта, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Еще один пожар возник в Приморском районе Санкт-Петербурга вечером 28 марта. По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, на Коломяжском проспекте, д. 15, корп. 2, происходит горение в электрощитовой 23-этажного жилого дома.

Пожар на Коломяжском проспекте Петербурга

Как сообщили очевидцы ЧП корреспонденту ИА REGNUM, горение происходит на уровне 22-го этажа, к месту пожара стянуты десятки пожарных машин, множество сотрудников оперативных служб, идет спасение людей по пожарным лестницам.

Спасение людей на Коломяжском проспекте Петербурга

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 16:18 на телефон «01». В 16:27 произошло прибытие первого пожарного подразделения. Из-за угрозы распространения огня в 16:35 ранг пожара был повышен до №2.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отмечают в МЧС. Там добавили, что на месте ЧП работают около полусотни спасателей и пожарных.

Машины оперативных служб у здания

Как сообщало ИА REGNUM, в том же Приморском районе днем 28 марта загорелся склад автозапчастей на территории крупного дилерского автоцентра «Рольф Лахта».

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