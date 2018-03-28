Воронеж, 28 марта, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Воронеж, в числе других российских городов присоединится к акции памяти жителей Кемерово, погибших 25 марта при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». В социальных сетях, в мессенджерах распространяются призывы к водителям ровно в 19:00 28 марта нажать на автомобильный гудок.

Марина Каширская ИА REGNUM «Кемерово, мы с тобой!»

В это же время жителей города призывают отпустить в небо по одному белому шару, таким образом почтив память жертв страшного пожара.

Сделать так, чтобы «город зазвенел», призывают в социальных сетях и жителей соседнего Орла, Тулы, Краснодара, Волгограда, других российских городов.

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Параллельно в сети распространяются призывы к всероссийскому бойкоту торговых центров в субботу, 31 марта.

Об этом: Астраханский сенатор поддерживает всероссийский бойкот торговых центров

Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли, по официальным данным, 64 человека, в том числе 41 ребенок.

18 марта в Российской Федерации объявлен днем национального траура. Во всех регионах отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. Телеканалы поменяли сетку вещания.

Во всех городах проходят траурные мероприятия. В центре Воронежа, на площади Ленина, 27 марта был установлен импровизированный мемориал — уже второй день воронежцы несут сюда цветы и игрушки.

Об этом — в фоторепортаже Марины Каширской: «Кемерово, мы с тобой!»