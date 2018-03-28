Вашингтон, 28 марта, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Администрация Facebook представит пользователям новые средства контроля конфиденциальности из-за скандала с утечкой данных. Новые функции появятся в ближайшее время в веб-версии и мобильных приложениях соцсети, говорится в официальном сообщении Facebook, опубликованном сегодня, 28 марта.

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В частности, в социальной сети появится новый пункт в меню. Обновление даёт пользователям возможность управлять своими данными с помощью нажатия нескольких клавиш.

«Это меню, в котором вы можете управлять своими данными всего несколькими нажатиями клавиш, с более понятными объяснениями того, как работают наши элементы управления», — говорится в сообщении.

Кроме того, пользователям предоставят возможность добавить дополнительные уровни защиты, например, двухфакторную аутентификацию. Также они смогут просматривать ту информацию, которой поделились, удалять её, управлять рекламными объявлениями и контролировать, кто может смотреть публикации пользователя.

Администрация соцсети отмечает, что упростила поиск и использование настроек данных из-за многочисленных обращений, в которых говорится о том, что настройки конфиденциальности и другие важные инструменты сложно найти. В скором времени пользователи смогут устанавливать настройки не с двадцати разных экранов, а с одного.

Facebook также пообещал обновить информационную политику, чтобы пользователям было понятно, какие данные собирает соцсеть и как их использует. Администрация подчеркивает, что эти обновления касаются прозрачности, а не получения новых прав на сбор, использование или обмен данными.

«Большинство из этих обновлений были в работе уже в течение некоторого времени, но события последних нескольких дней подчёркивают их важность», — говорится в сообщении. — Прошлая неделя продемонстрировала, как много работы нам необходимо сделать для обеспечения соблюдения нашей политики, а также для того, чтобы помочь людям понять, как работает Facebook».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Facebook произошла одна из самых масштабных утечек данных — фирма по анализу данных Cambridge Analytica использовала информацию о более чем 50 млн пользователей для поддержки предвыборной кампании. Фирма без разрешения собрала данные в начале 2014 года для разработки компьютерной программы, которая делала прогнозы по итогам выборов. После этого каждый избиратель видел в своём профиле персонализированную политическую рекламу.

В администрации Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности Cambridge Analytica. Основатель соцсети Марк Цукерберг признал, что администрация сервиса допустила ошибки, и заверил, что его команда предпримет необходимые действия, чтобы подобная ситуация не повторилась.