Минск, 28 марта, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Белоруссия скорбит вместе с Россией по погибшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Сегодня, 28 марта, в республике в знак солидарности с Россией, где объявлен общенациональный траур, приспущены государственные флаги над госучреждениями и отменены развлекательные программы по телевидению по поручению белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента республики. Кроме того, по всей Белоруссии сегодня пройдут акции в память о погибших.

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Белоруссия скорбит вместе с Россией

«По поручению главы государства Александра Лукашенко в Беларуси 28 марта будут приспущены государственные флаги над госучреждениями. В эфире республиканских и региональных СМИ отменяется трансляция развлекательных программ. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах», — сказано в сообщении.

Также сегодня в посольстве России в Белоруссии открыта книга соболезнований в связи с трагедией, произошедшей в Кемерове. По словам пресс-секретаря российской дипмиссии Алексея Москалева, 28 марта до 18:00 любой желающий сможет оставить запись в книге.

Слова соболезнования в книге написали уже чрезвычайный и полномочный посол Сербии в Белоруссии Велько Ковачич, глава представительства ЕС в стране Андреа Викторин, министр образования Белоруссии Игорь Карпенко, заместитель председателя палаты представителей национального собрания Белоруссии Болеслав Пирштук, заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич и многие другие.

Книга соболезнований сегодня открыта и в Генеральном консульстве РФ в Бресте. Третий день подряд к посольству РФ в Минске, как и в других городах, люди продолжают нести цветы, игрушки, оставляют лампады и записки, выражают слова поддержки и скорби.

Отметим также, что у здания российского посольства в Белоруссии минский городской исполнительный комитет установил баннер в память о жертвах трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. На нем написано «Кемерово, мы с тобой» и указана дата трагедии (25.03.2018).

По всей Белоруссии сегодня почтят память погибших в торговом центре в Кемерове. Например, в Гомеле сегодня в 19:00 запустят в небо белые воздушные шары. В это же время планируется, что и автолюбители смогут принять участие в акции памяти, нажав на одну минуту на клаксон.

Выражают слова соболезнования и многие пользователи в соцсетях.

«Мы с вами, Россия… Беларусь скорбит вместе с вами… Вечной памяти погибшим…» — говорится в сообщении белорусского паблика «ВКонтакте» The World Of Technology.

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Белоруссия скорбит вместе с Россией

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Белоруссия скорбит вместе с Россией

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Белоруссия скорбит вместе с Россией

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Белоруссия скорбит вместе с Россией

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Белоруссия скорбит вместе с Россией

Скриншот со страницы пользователя «Вконтакте» Белоруссия скорбит вместе с Россией

Напомним, что 28 марта в России объявлено общенациональным днем траура в память о погибших при пожаре в Кемерове. В этот день по всей стране приспущены госфлаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Во время пожара, произошедшего 25 марта, погибло, по последним данным, 64 человека, из которых 41 ребёнок. В уголовном деле, заведенном по факту пожара, уже пятеро подозреваемых. 28 марта суд арестовал на два месяца управляющую ТРЦ и охранника, который, по версии следствия, отключил систему оповещения о пожаре в здании. Как и управляющая ТЦ, охранник свою вину не признал.