Москва, 28 марта, 2018, 15:33 — ИА Регнум. После достижения максимумов текущей недели, выше уровня $70 за баррель, североморская смесь Brent скорректировалась в зону сильной поддержки $68,50 — $68,80, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

lalabell68 Нефтяная вышка

В этой зоне сосредоточены несколько значимых ключевых уровней, которые ограничивают дальнейшее снижение нефти.

«Поступившие накануне данные от американского института нефти, которые указали на рост запасов нефти на 5,32 млн баррелей.

И даже сокращение запасов бензина на 5,8 млн баррелей в преддверии сезона отпусков не помогли нефтяным котировкам растерять утренний рост», — пояснил Егоров.

Сокращенная, из-за католической Пасхи, торговая неделя накладывает свои особенности на поведение финансовых активов перед длинными выходными.

«28 марта будут опубликованы официальные данные от министерства энергетики США, и вероятно, они подтвердят сложившиеся на рынке тенденции.

Таким образом, котировки могут продолжить снижение в направлении отметки $67,70 за баррель», — считает эксперт.

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