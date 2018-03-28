Москва, 28 марта, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Валютная пара доллар/рубль переписала краткосрочный сценарий, пробив сопротивление 57,16, а также отработала цель 57,54, заявил корреспонденту ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Банк России Рубль

«В случае роста выше этой отметки не исключен поход к 57,97, пробой которого усилит восходящий тренд от 27.02.2018 с целью 58,39», — полагает эксперт.

В свою очередь медвежий сценарий активизируется в случае снижения котировок 57,03 — карточная поддержка, далее 56,74.

«На этой неделе структурный профицит ликвидности банковского сектора резко сократился до 3 528,9 млрд рублей в основном за счет снижения сумм, находящихся на депозитах и размещаемых на аукционной основе», — считает Капустянский.

При этом сальдо операций ЦБ РФ предоставлению/абсорбированию ликвидности также выросло до 740,20 млрд рублей. Фактически банк России сокращает доступ до ликвидности на фоне падения рубля к доллару.

В значительной мере динамику рубля сейчас определяет три ключевых фактора. В большей мере снижение нефтяных котировок и локальное усиление американского доллара, в меньшей давление санкциями со стороны западной коалиции.

«При этом реакция ЦБ РФ последовала незамедлительно. Регулятор резко сократил профицит рублевой ликвидности в ответ на падение курса рубля и нарастания неопределенности», — отметил эксперт.

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