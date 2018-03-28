Санкт-Петербург, 28 марта, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров («Единая Россия») не стал советовать губернатору Кемеровской области Аману Тулееву, как себя вести после трагедии в Кемерово, унесшей жизни 64 человек. Однако спикер заметил, что вопрос об отставке с поста зависит от нравственной позиции руководителя, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заксобрание Петербурга Вячеслав Макаров

Вячеслава Макарова попросили оценить поведение Амана Тулеева после смертоносного пожара в ТЦ «Зимняя вишня», а именно тот факт, что он не вышел к народу, к семьям погибших, когда те собрались 27 марта у здания администрации, а также тот факт, что губернатор Кузбасса попросил прощения у президента Владимира Путина, но не у людей. «Не стоит ли Владимиру Путину первым делом уволить Тулеева, разговоры об отставке идут в последнее время», — обратились к Макарову с вопросом журналисты.

«Я не буду давать губернатору Тулееву каких-то рекомендаций. Они там на местах пусть разбираются. То, что надо чувствовать волю народа, выходить — ну, вы сами видите по нашему примеру», — заметил спикер петербургского парламента.

Затем он подчеркнул, что «и (губернатор Петербурга Георгий) Полтавченко, и Макаров» всегда принимают непосредственное участие в разрешении любого кризиса.

«Это праведный долг любого руководителя — быть в такие дни, при таких событиях в гуще людей. А что касается отставки — здесь всё зависит от его чисто человеческой, нравственной позиции. Офицеры — бывали случаи — стрелялись. Офицеры стрелялись. Но не дай бог любому руководителю оказаться в такой ситуации», — подчеркнул Макаров, имеющий воинское звание полковника.

Он поблагодарил свою «офицерскую судьбу» за то, что под его началом никогда не гибли люди. Парламентарий призвал наказать всех виновных в трагедии, включая руководителей, ответственных за безопасность людей в регионе.

«Когда власть отрывается от народа, она не чувствует спиной боли, тягот, проблем, которые есть», — заявил Вячеслав Макаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. В здании находилось большое количество детей. В результате пожара погибли 64 человека, в числе которых 41 несовершеннолетний. 28 марта в России указом президента России Владимира Путина объявлен общенациональный день траура.

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