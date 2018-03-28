Белгород, 28 марта, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Белгородцы присоединились к проходящим по всей стране траурным мероприятиям, посвященным памяти погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Марина Каширская ИА REGNUM Соборная площадь

Первая траурная акция прошла днем 27 марта в парке Победы. Как сообщает ИА «Бел.ру», на ней выступили директор Белгородской государственной филармонии Светлана Боруха и член областной Общественной палаты, заместитель главврача городской больницы №2 Олег Головачев.

Вечером 27 марта на Соборной площади прошел еще один митинг памяти. Горожане запускали в небо белые шары, а автомобилисты по всему городу дали звуковые сигналы.

В парке Победы и на Соборной площади образовались два стихийных мемориала, к которым белгородцы несут цветы, детские игрушки и зажигают свечи перед иконами в память о жертвах трагедии.

28 марта, в день общенационального траура, губернатор Евгений Савченко, председатель облдумы Василий Потрясаев, главный федеральный инспектор по области Александр Закоржевский, замгубернатора Ольга Павлова и мэр Белгорода Константин Полежаев возложили цветы к мемориалу на Соборной площади. Все государственне флаги на территории региона приспущены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 марта в городе Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, большинство из них — дети, которые были заперты в кинотеатре.