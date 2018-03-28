Тверь, 28 марта, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Тверская область скорбит вместе со всей Россией 28 марта, в день общенационального траура по жертвам пожара в Кемерово, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Жители Твери — вместе с Кемерово

Указ об объявлении 28 марта днем траура подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. На всей территории страны приспущены Государственные флаги Российской Федерации. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные мероприятия и передачи.

Заседание правительства Тверской области 27 марта открылось минутой молчания. Члены правительства почтили память погибших в Кемерово.

Накануне же, 27 марта, в Твери состоялся траурный митинг. Сотни людей после работы пришли, чтобы почтить память жертв пожара в «Зимней вишне». Жители областной столицы принесли цветы, свечи и игрушки к створу улицы Трёхсвятской, а также к памятнику семье на Тверской площади. В храмах Тверской области в этот день прошли панихиды.