Петербургские власти нарушают права на свободу собраний, считает омбудсмен
Санкт-Петербург, 28 марта, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Власти зачастую не дают петербуржцам собираться на массовые акции под надуманными и лукавыми предлогами, попирая их право на свободу мирных собраний. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов 28 марта на пленарном заседании городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.
Шишлов напомнил, что уже многократно, из год в год, дает рекомендации, как улучшить ситуацию, но к ним почти не прислушиваются.
«Большинство моих прежних рекомендаций сохраняет актуальность, а количество нарушений прав человека, связанных с проведением публичных мероприятий, лишь возрастает. Главная проблема в препятствии проведению акций в значительной степени вызвана правоприменением. К большому сожалению, в Петербурге мы регулярно видим проявление лукавой, нечестной, неуважительной по отношению к горожанам практики согласования мероприятий. Для отказа регулярно используются надуманные предлоги, организация фейковых мероприятий, предложение альтернатив, заведомо не позволяющих реализовать цель акции, что прямо противоречит позиции Конституционного суда», — подчеркнул Шишлов.
Между тем, заметил омбудсмен Петербурга, право на свободу мирных собраний лежит в основе как Конституции России, так и любого правового демократического государства. Наиболее ярким проявлением нарушений этого права он назвал отказ в согласовании акций сторонников Алексея Навального, но, по словам Шишлова, несравнимо чаще с препятствиями сталкиваются петербуржцы, которые пытаются организовать митинг или пикет с самыми разными целями — от масштабного «Марша в защиту Петербурга» до немноголюдных акций в День защиты детей или в День памяти родных и близких.
Напомним, в прошлом году Смольный закрыл единственный гайд-парк в центре города — на Марсовом поле, не предложив другой альтернативы. В итоге, все гайд-парки, где небольшое количество участников может собраться на акцию без всяких согласований, расположены на окраине Петербурга. Шишлов предложил пересмотреть эту позицию и устроить гайд-парк на Конюшенной площади или площади Ленина. К тому же, вчерашняя траурная акция на Дворцовой площади показала, что и она более чем подходит для больших собраний граждан, хотя петербургский закон прямо запрещает проводить там любые митинги.
Как известно, в 2017 году на Дворцовой площади прошло несколько несанкционированных акций различных политических сил, которые были пресечены сотрудниками полиции.
«Исполнительной власти нужно изменять подходы к согласованию публичных мероприятий. Но необходимы и изменения в законодательство Петербурга. Прежде всего это относится к специально отведенным местам. По закону можно и нужно увеличить их количество и установить обязательность их наличия в центре города», — отметил Шишлов.
Он считает, что избирательный подход к согласованию акций способствуют радикализации общественных настроений, провоцирует людей с активной гражданской позицией — прежде всего молодежь — на проведение несогласованных митингов, вызывает недоверие к закону.
Кроме того, подобные собрания чаще всего завершаются «неизбирательными задержаниями» и «избыточным применением силы», заметил Шишлов, хотя ответственность за проведение даже несогласованных акций должна наступать лишь тогда, когда они создали реальную угрозу безопасности и жизни людей.
Омбудсмен напомнил, как после митинга 12 июня 2017 года в отделах полиции Петербурга оказались сотни людей, которых содержали в неприемлемых условиях, а затем отправили на «конвейер» судебных рассмотрений, нарушая их права на защиту.
«Существующие препятствия не только противоречат Конституции России, но и мешают развитию страны. Это не только мое мнение или мнение правозащитников. Президент сказал: «Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты своей страны», — процитировал Шишлов главу государства.
«Решая такие вопросы, нужно с уважением относиться к гражданам. Чтобы исполнительной власти было легче относиться к людям с уважением, нужны изменения законодательства», — заключил петербургский омбудсмен.
Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров обещал, что городской парламент обязательно «проанализирует» все рекомендации уполномоченного по защите прав человека.