Санкт-Петербург, 28 марта, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Власти зачастую не дают петербуржцам собираться на массовые акции под надуманными и лукавыми предлогами, попирая их право на свободу мирных собраний. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов 28 марта на пленарном заседании городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы на трауроной акции на Дворцовой площади, 27.03.18

Шишлов напомнил, что уже многократно, из год в год, дает рекомендации, как улучшить ситуацию, но к ним почти не прислушиваются.

«Большинство моих прежних рекомендаций сохраняет актуальность, а количество нарушений прав человека, связанных с проведением публичных мероприятий, лишь возрастает. Главная проблема в препятствии проведению акций в значительной степени вызвана правоприменением. К большому сожалению, в Петербурге мы регулярно видим проявление лукавой, нечестной, неуважительной по отношению к горожанам практики согласования мероприятий. Для отказа регулярно используются надуманные предлоги, организация фейковых мероприятий, предложение альтернатив, заведомо не позволяющих реализовать цель акции, что прямо противоречит позиции Конституционного суда», — подчеркнул Шишлов.

Между тем, заметил омбудсмен Петербурга, право на свободу мирных собраний лежит в основе как Конституции России, так и любого правового демократического государства. Наиболее ярким проявлением нарушений этого права он назвал отказ в согласовании акций сторонников Алексея Навального, но, по словам Шишлова, несравнимо чаще с препятствиями сталкиваются петербуржцы, которые пытаются организовать митинг или пикет с самыми разными целями — от масштабного «Марша в защиту Петербурга» до немноголюдных акций в День защиты детей или в День памяти родных и близких.

Напомним, в прошлом году Смольный закрыл единственный гайд-парк в центре города — на Марсовом поле, не предложив другой альтернативы. В итоге, все гайд-парки, где небольшое количество участников может собраться на акцию без всяких согласований, расположены на окраине Петербурга. Шишлов предложил пересмотреть эту позицию и устроить гайд-парк на Конюшенной площади или площади Ленина. К тому же, вчерашняя траурная акция на Дворцовой площади показала, что и она более чем подходит для больших собраний граждан, хотя петербургский закон прямо запрещает проводить там любые митинги.

Как известно, в 2017 году на Дворцовой площади прошло несколько несанкционированных акций различных политических сил, которые были пресечены сотрудниками полиции.

«Исполнительной власти нужно изменять подходы к согласованию публичных мероприятий. Но необходимы и изменения в законодательство Петербурга. Прежде всего это относится к специально отведенным местам. По закону можно и нужно увеличить их количество и установить обязательность их наличия в центре города», — отметил Шишлов.

Он считает, что избирательный подход к согласованию акций способствуют радикализации общественных настроений, провоцирует людей с активной гражданской позицией — прежде всего молодежь — на проведение несогласованных митингов, вызывает недоверие к закону.

Кроме того, подобные собрания чаще всего завершаются «неизбирательными задержаниями» и «избыточным применением силы», заметил Шишлов, хотя ответственность за проведение даже несогласованных акций должна наступать лишь тогда, когда они создали реальную угрозу безопасности и жизни людей.

Омбудсмен напомнил, как после митинга 12 июня 2017 года в отделах полиции Петербурга оказались сотни людей, которых содержали в неприемлемых условиях, а затем отправили на «конвейер» судебных рассмотрений, нарушая их права на защиту.

«Существующие препятствия не только противоречат Конституции России, но и мешают развитию страны. Это не только мое мнение или мнение правозащитников. Президент сказал: «Политические предпочтения не должны разделять нас. Мы все патриоты своей страны», — процитировал Шишлов главу государства.

«Решая такие вопросы, нужно с уважением относиться к гражданам. Чтобы исполнительной власти было легче относиться к людям с уважением, нужны изменения законодательства», — заключил петербургский омбудсмен.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров обещал, что городской парламент обязательно «проанализирует» все рекомендации уполномоченного по защите прав человека.