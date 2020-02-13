Москва, 28 марта, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информполитике проанализирует массив новостей по трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове и озвучит предложения по воспрепятствованию распространению фейковых новостей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта, об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин («Справедливая Россия»)

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Проблема распространения фейковых новостей в интернете требует внимательного изучения, комитет проводит анализ всей поступающей информации о нарушениях в соцсетях и СМИ. И по итогам этой работы мы выскажем свое мнение и позицию», — сказал Левин.

Наша задача скорее изучить вопросы исключения возможности спекуляции и провокаций, фейковой информации в информационном пространстве, указал депутат.

«Мы бы хотели, чтобы провокаторы, о которых достаточно много говорилось, в том числе люди, которые глумятся над трагическими событиями в нашей стране, где бы они ни были, безусловно, привлекались к ответственности», — заявил он.

«Речь не идет об ограничении свободы слова в стране и каких-то ограничениях в этой сфере. Мы говорим в первую очередь о распространении информации в информационных источниках в целом», — подчеркнул парламентарий.

При этом, с точки зрения главы комитета, «российские СМИ сработали достаточно эффективно и максимально открыто и полно освещали трагические события».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия») разработал законопроект «О саморегулировании СМИ», где оговаривает порядок, в котором журналисты и блогеры должны освещать такие трагедии, как пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Предполагается, что средство массовой информации будут лишать лицензии за «неподобающее поведение».