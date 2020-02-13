Комитет ГД найдет способ привлечь к ответственности провокаторов за фейки
Москва, 28 марта, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информполитике проанализирует массив новостей по трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове и озвучит предложения по воспрепятствованию распространению фейковых новостей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта, об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин («Справедливая Россия»)
«Проблема распространения фейковых новостей в интернете требует внимательного изучения, комитет проводит анализ всей поступающей информации о нарушениях в соцсетях и СМИ. И по итогам этой работы мы выскажем свое мнение и позицию», — сказал Левин.
Наша задача скорее изучить вопросы исключения возможности спекуляции и провокаций, фейковой информации в информационном пространстве, указал депутат.
«Мы бы хотели, чтобы провокаторы, о которых достаточно много говорилось, в том числе люди, которые глумятся над трагическими событиями в нашей стране, где бы они ни были, безусловно, привлекались к ответственности», — заявил он.
«Речь не идет об ограничении свободы слова в стране и каких-то ограничениях в этой сфере. Мы говорим в первую очередь о распространении информации в информационных источниках в целом», — подчеркнул парламентарий.
При этом, с точки зрения главы комитета, «российские СМИ сработали достаточно эффективно и максимально открыто и полно освещали трагические события».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Евгений Федоров («Единая Россия») разработал законопроект «О саморегулировании СМИ», где оговаривает порядок, в котором журналисты и блогеры должны освещать такие трагедии, как пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Предполагается, что средство массовой информации будут лишать лицензии за «неподобающее поведение».