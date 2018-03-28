Краснодар, 28 марта, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Все развлекательные мероприятия отменены в Краснодарском крае 28 марта в день национального траура. Приспущены государственные флаги — Кубань скорбит о погибших в страшном пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Марина Каширская ИА REGNUM Жители Краснодарского края несут цветы и игрушки в память о погибших детях

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края, в учреждениях культуры 28 марта отменены концерты, спектакли и другие мероприятия. Каналы края внесли корректировки в телепрограмму.

С 26 марта в регионе проходят траурные молебны, памятные митинги, акции в поддержку жителей Кемерово. Краснодарцы несут цветы, свечи и игрушки к местам памяти.

Накануне, 27 марта, в Краснодаре у храма Александра Невского состоялась траурная акция, которая собрала около 3,5 тыс. человек. Еще одна акция прошла на площади у кинотеатра «40 лет Победы» в станице Динской. Всего же только 27 марта памяти жителей Кемерово, погибших на пожаре, почтили более 50 тыс. человек.

Тем временем, в крае начались объявленные ранее масштабные проверки соблюдения требований пожарной безопасности в торговых центрах. Отметим, что по числу торговых мест на таких площадках Краснодар сегодня лидирует в стране. Проверки и тренировки, как следует из сообщения администрации края, уже прошли в ТЦ «Море-Молл» в Сочи и «Красная площадь» в Новороссийске. Пресс-служба сообщает о «ряде замечаний», но какие это именно замечания, не уточняется. При этом власти обещают проводить учения до тех пор, пока «все службы каждого торгового центра края не будут работать как часы».

Между тем, с начала года в Краснодаре произошло два пожара в торговых центрах: в феврале горел ТРЦ «Галактика», площадь пожара составила всего два метра, никто не пострадал, а в конце января пожар произошел в ТЦ «Галерея Краснодар» — тогда вспыхнула обшивка здания, огонь охватил 80 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. В огне погибли, по официальным данным, 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследованием причин пожара занимается СКР.