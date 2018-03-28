Махачкала, 28 марта, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Дагестан может стать местом падения китайской орбитальной станции «Тяньгун-1». Ее работа завершена 16 марта 2016 года, станция должна сойти с орбиты в промежуток времени с 31 марта по 4 апреля, сообщает Китайское национальное космическое агентство.

Синьхуа Тянгун-1

Карту вероятных районов падения, как пишет РБК, опубликовало Европейское космическое агентство (ESA). По его оценкам, в зону падения станции попадают вся Африка, большая часть Южной и Центральной Америки, примерно половина территории США, южные части Европы, Ближний Восток, большая часть Восточной и Юго-Восточной Азии, а также небольшой участок территории России на юге Дагестана.

Как считают в ESA, точное время падения станции «Тяньгун-1», так же, как и место, где это произойдет, можно будет определить лишь за сутки до схода ее с орбиты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Роскосмосе заявили, что сегодня, 28 марта, грузовой корабль «Прогресс МС-07» отстыкуется от МКС и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана 26 апреля. После расстыковки корабль еще некоторое время продолжит полёт на орбите в автономном режиме, при этом будут проводиться запланированные научные эксперименты.

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Напомним, летом 2017 года был выведен с орбиты российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-05». Исполнивший свою задачу космический грузовик 21 июля отстыковался от международной космической станции и был затоплен в несудоходном районе Тихого океана, получившем прозвище «кладбище космических кораблей».

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