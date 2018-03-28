Москва, 28 марта, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Госдума ранее приняла закон о повышении МРОТ до 11 163 рублей в месяц. Но, считают депутаты, это повышение ненамного повысит уровень жизни работающих граждан страны и их семей, так как реальный прожиточный уровень расходов составляет более 25 тыс. рублей. Одни расходы на оплату услуг ЖКХ и лечение, которое все больше становится платным, составляют более 25 тыс. рублей ежемесячно, указали коммунисты.

Повышение МРОТ коснется 73,7% работающего населения. Из них 75,0% — работники, занятые в государственных и муниципальных учреждениях, подсчитали они.

Вместе с тем размер прожиточного минимума с 2018 года сравняется с МРОТ и составит 9485 рублей в месяц.