Новосибирск, 28 марта, 2018, 11:17 — ИА Регнум. В средней школе села Бобровка Сузунского района Новосибирской области сегодня ночью, 28 марта, обрушилась стена. Об этом сообщили родители обучающихся в этой школе детей в паблике «Сузун ВК» в социальной сети «Вконтакте».

Скриншот социальной сети ВКонтакте. Группа «Сузун ВК» В одной из новосибирских школ рухнула стена

"Рухнула стена, хорошо дети на каникулах», — написали они.

Сообщается, что обрушение произошло в той части школы, которая не используется во время учебного процесса, а этаж закрыт по причине его аварийности.

«Вопрос решается… уже второй год, как решается. Да и стена-то не несущая, будем ждать когда таковая рухнет. Может тогда шевелиться начнут», — написала в комментарии к посту Анна Кострюкова.

Как стало известно ИА REGNUM, в село Бобровка уже выехала комиссия правительства Новосибирской области.

В самой администрации Новосибирской области комментарий пообещали дать позже.

Отметим, что в средней школе села Бобровка учится 300 детей.