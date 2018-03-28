Москва, 28 марта, 2018, 11:15 — ИА Регнум. В России несколько медицинских организаций выступили с инициативой помочь пострадавшим в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Медики хотят не только помочь в лечебном, но и в материальном плане, сообщили в Минздраве РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фотографии погибших

В частности, коллектив Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава РФ направит часть заработной платы на оказание помощи семьям погибших и пострадавших в Кемерово.

Гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн призвал всех сотрудников медучреждения не оставаться равнодушными и оказать посильную помощь тем, кто сейчас нуждается в ней больше всего.

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По его словам, сделать это можно, отработав один день бесплатно. Все заработанные деньги будут перечислены в кемеровское отделение российского Красного Креста.

В Минздраве уточнили, что желание помочь выразили российские медики, проживающие за рубежом.

Также готовы оказать материальную помощь сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и российские дипломаты.

28 марта по указу президента Владимира Путина объявлено в России днем общенационального траура в связи с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Как сообщало, ИА REGNUM первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что представители инициативной группы граждан, которая якобы также принимает заявления о пропаже родственников, высказали предположение о том, что во время пожара могли погибнуть 78 человек.

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Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, среди ник более 40 детей.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела по трём статьям УК РФ. Следователи предъявили обвинение пятерым задержанным.

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