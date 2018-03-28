Донецк, 28 марта, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Донецкая Народная Республика (ДНР) 12 раз попадала под обстрел украинских войск, Луганская Народная Республика (ЛНР) — один раз за сутки 27 марта, сообщают пресс-службы ВС республик.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Согласно сообщению, в ДНР обстрелам подверглись населенные пункты Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Трудовские, Докучаевск, Саханка, Сосновское, Октябрь. ВСУ использовали гаубицы калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие.

В ходе обстрелов в Докучаевске был поврежден один жилой дом.

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В ЛНР украинские силовики обстреляли село Логвиново из минометов, гранатометов и военной техники. Генштаб ВСУ отчитался о 32 обстрелах своих позиций.

Напомним, в Донбассе с 5 марта объявлено «весеннее» перемирие. Украинские войска почти ежедневно его нарушают, обстреливая из тяжелой техники и стрелкового оружия населенные пункты ДНР и ЛНР.

Тем не менее количество обстрелов с момента начала перемирия значительно снизилось. Так, если ранее ВСУ за сутки стреляли по республикам до 60−70 раз, то после объявления перемирия количество обстрелов снизилось до 6−12 раз.