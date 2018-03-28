Курск, 28 марта, 2018, 10:54 — ИА Регнум. В Курске на Театральной площади с 27 марта проходит стихийная акция, посвященная памяти жертв кемеровской трагедии. Как сообщил портал 46tv, с утра горожане начали нести на площадь цветы, игрушки и зажигать свечи.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы в память о жертвах трагедии

На площади у фонтана установили плакат «Кемерово, мы с тобой». Первыми в акции приняли участие сотрудники Дворца пионеров и школьников, а также представители общественных организаций. Горожане продолжали идти к стихийному мемориалу весь день.

Вечером, в 18:00, на Театральной площади прошел еще один митинг. Акция памяти продолжается и 28 марта, в день всенародного траура.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 марта в городе Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе и дети. Причины произошедшего выясняются, а во всех регионах готовятся к внеплановым проверкам торговых центров, которые поручила провести Генпрокуратура.

Губернатор Курской области Алексей Михайлов 27 марта также обратился к главному спасателю региона Сергею Шарову с просьбой организовать комплексные проверки всех ТРЦ. Спасатели должны будут проверить соблюдение норм пожарной безопасности, готовность персонала к ЧС и эвакуации посетителей, а также другие вопросы безопасности.