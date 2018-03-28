Москва, 28 марта, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Совфед начал заседание с минуты молчания в память погибших в пожаре в Кемерове, профильные комитеты разработают поправки в законодательство, призванные не допустить повторения трагедии, передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

«Я прошу вас почтить минутой молчания погибших в трагедии в Кемерово», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, открывая заседание.

Также она от имени верхней палаты парламента дала поручение профильным комитетам «изучить практику применения законодательства об обязательности проверок пожарной безопасности, по вопросам проектирования общественно-производственных, культурных и спортивных объектов, подготовить соответствующие предложения и проинформировать палату».

На необходимость отнести предприятия, где собираются люди, к объектам особой социальной ответственности, и следовательно выработать требования к ТРЦ, указал на заседания Совфеда сенатор от Кемеровской области Сергей Шатиров.

«Начинать надо с проектирования, это включает и вопросы применяемых материалов, систем безопасности. Сегодня все есть, чтобы системы работали, а двери открывались», — сказал он.