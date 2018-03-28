Москва, 28 марта, 2018, 10:05 — ИА Регнум. Совет Федерации начал заседание с минуты молчания в знак траура по погибшим в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово, передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и свечи

«В Кемерово произошла страшная трагедия, которая потрясла всю страну, никого не оставила равнодушными… Я прошу вас почтить минутой молчания погибших в трагедии в Кемерово», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, открывая заседание.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По данным областного департамента здравоохранения, в больницах остаются 14 пострадавших, среди них двое детей. Еще 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение. Пропавших без вести в результате пожара в кемеровском торговом центре нет, сообщают в МЧС.