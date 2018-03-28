Москва, 28 марта, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на ужесточении наказания для авиадебоширов, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта.

(сс) Gellinger Cамолет. Небо

В частности, предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте.

Также авторы намерены ужесточить санкции за нарушение правил фотографирования, видео‑ и киносъемки либо пользования средствами радиосвязи с борта воздушного судна. Сейчас за такие нарушения предусматривается штраф в размере 100 рублей с конфискацией пленки. Инициативой предлагается увеличить штраф до 1 тыс. рублей и добавить конфискацию материального носителя, содержащего фото‑ и видеоматериалы.

Одновременно законопроект вводит административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования.