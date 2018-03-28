Берлин, 28 марта, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Великобритания слишком остро отреагировала на дело Скрипаля и не сможет выйти из конфликта победителем, объявив дипломатическую войну России, считает немецкий политолог Штефан Майстер, член Германского совета по международным отношениям. Его мнение 28 марта публикует немецкое здание Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Майстер считает отказ ряда стран членов-ЕС от высылки российских дипломатов их желанием сохранить добрые и выгодные экономические отношения с Россией и избежать эскалации конфликта.

«Австрия только в этот понедельник (26 марта) подписала контракт с «Газпромом», — говорит эксперт. Хотя эта страна не является экономически зависимой от России, как более мелкие страны Восточной Европы, бизнес с российской стороной составляет важную долю в австрийской экономике.

Греция со времен Советского Союза имеет тесные связи с Москвой. Левые и правые греческие партии, как например «Золотая заря», поддерживают контакты с Россией.

Когда у Греции возникает спор с Евросоюзом, она обращается к России.

«В таких случаях происходит встреча с Путиным, чтобы продемонстрировать, что у Греции есть альтернатива Европейскому союзу», — считает Майстер.

Для Кипра и Мальты важно сотрудничество с Россией в энергетическом секторе. Кроме того, Кипр много выигрывает от отношений с российской бизнес-элитой, которая хранит свои сбережения на острове и вкладывается в кипрские компании и недвижимость. Люксембург также является «убежищем российских денег». Люксембург, несмотря свои малые размеры, стремится играть важную роль на международной арене и не хотел бы испортить свои связи с Москвой.

Болгария, которая также отказалась от выдворения российских дипломатов, не сможет выжить экономически без России. Кроме того, население Болгарии не приемлет действий против России. «Болгары всегда ощущали особую связь с Россией», — утверждает политолог. По его мнению, народ Болгарии скептически относится к тому, чтобы ставить на карту добрые отношения с русскими из-за Крыма или дела Скрипаля.

В Словакии российское руководство выигрывает от конфликта с Западом. Народ этой страны обращается к президенту Владимиру Путину, чувствуя несогласие с руководством Европейского союза.

«Британия слишком остро реагирует» на нападение на бывшего сотрудника спецслужб и его дочь, считает эксперт. Таким образом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пытается укрепить внутреннюю политику, пошатнувшуюся после Брексита. По мнению Майстера, Мэй следовало бы разбить систему отмывания денег российскими олигархами в Лондоне вместо того, чтобы развязывать дипломатическую войну. Из сложившегося конфликта Великобритания не выйдет победителем.

Штефан Майстер придерживается мнения, что Россия виновна в отравлении Сергея Скрипаля, но исключает личную причастность к делу президента Владимира Путина.

Напомним, 17 государств из 28 членов Европейского союза приняли решение о высылке сотрудников российских посольств. Австрия, Болгария, Словения и Кипр выступили решительно против такого шага. Мальта, Словакия, Греция, Португалия, Бельгия и Люксембург не приняли окончательного официального решения по этому вопросу.