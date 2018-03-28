Москва, 28 марта, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Торги на рынке нефти 26 марта разделились на две волны. Изначально котировки Brent плавно набирали бычий импульс и рванули выше $70, добравшись до свежего максимума вблизи отметки $70,40, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Но попытка пробоя психологической отметки снова провалилась — актив привлек фиксацию прибыли на фоне технических факторов, а также в связи с перепозиционированием игроков перед окончанием месяца и квартала. В итоге цена скатилась ниже отметки $69 и 28 марта с утра остается под давлением», — отметил эксперт.

Переменчивость настроений игроков отчасти объясняется корректировкой позиций перед завершением первого квартала. Игроки проталкивают актив выше, а затем фиксируют прибыль на привлекательных уровнях.

«Текущая динамика свидетельствует о том, что у Brent нет в распоряжении достаточного количества аргументов для уверенного пробоя важного уровня $70. На фоне таких настроений сырьевой сегмент отреагировал на свежие данные API, сосредоточившись сугубо на негативных сторонах отчета», — пояснил Мащенко.

На прошлой неделе запасы энергоносителей неожиданно увеличились на 5,3 млн баррелей. Это стало сюрпризом для рынка, который рассчитывали либо на символический прирост, либо и вовсе на падение объемов. В этих условиях цены проигнорировали падение запасов бензина почти на 6 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 2,2 млн баррелей.

«Большую ясность может внести официальный отчет минэнерго США 28 марта. Поддержку же котировкам может оказать геополитика. Саудовская Аравия дала понять, что считает Иран причастным к запуску баллистических ракет.

А это предпосылка для обострения напряженности между двумя странами. Пока рынок игнорирует эту угрозу, но в случае появления свежих сигналов в аналогичном ключе Brent может резко вырасти в цене», — считает эксперт.

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