Москва, 28 марта, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Российская валюта 27 марта двигалась в два этапа. Изначально валюта восстанавливалась после открытия с бычьим гэпом, но затем перешла к снижению, оказавшись во власти мощных факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. По итогам сессии доллар и евро набрали 0,6% и 0,3% соответственно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Во второй половине дня спрос на доллар вернулся, подорвав попытки российской валюты возобновить рост после негативной реакции на обострение дипломатического конфликта между Россией и Западом.

«Неприятно удивила и нефть. Brent в моменте обновила максимумы в районе 70,40, но тут же принялась за коррекцию и ушла под 69. На этом фоне остаточная поддержка со стороны налоговых выплат, конечно, оказалась бессильной», — отметил эксперт.

По его мнению, рубль определенно проявляет желание расти, и пытается наметить восходящую траекторию при любой возможности. Но в силу нестабильной внешнеполитической обстановки и нервозных колебаний на рынке нефти эти попытки не приносят желаемых результатов.

«После высылки дипломатов Туск пригрозил дополнительными мерами ЕС в отношении России, и это держит участников рынка в напряжении, не позволяя им перейти к уверенным покупкам рубля», — пояснил Ковалев.

Локально 28 марта рубль может поддержать аукцион Минфина РФ, если спрос на ОФЗ существенно превысит предложение. Также многое будет зависеть от доллара, который пока стабилен, но может дать слабину после вчерашнего укрепления.

«Не стоит забывать и о факторе окончания месяца и квартала, который может привнести хаотичность движений на большинстве рынков. Начать торги 28 марта пара доллар/рубль может небольшим ростом, и в ближайшей перспективе, по всей видимости, будет удерживаться выше уровня 57 рублей», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль укрепит Минфин