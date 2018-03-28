Екатеринбург, 28 марта, 2018, 08:43 — ИА Регнум. На Урале сегодня, 28 марта, с утра идёт обильный снегопад. Но это не мешает жителям и гостям Екатеринбурга вспомнить о людях, погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и свечи

Стихийный мемориал был открыт на площади Труда днём 27 марта. Туда до сих пор приносят цветы, свечи, игрушки. Как передают очевидцы, некоторые граждане не могут сдержать слёз.

На административных зданиях приспущены государственные флаги. Напомним, вчера, 27 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 28 марта днём общенационального траура.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный пожар возник днём 25 марта. Уже известно о 64 погибших. Несколько человек числятся пропавшими без вести.

Среди погибших оказалось много детей, уже известно о более 40. Многие дети во время пожара оказались заперты в кинозалах, где шёл показ мультипликационного фильма. Выбраться оттуда они не смогли.

По факту трагедии возбуждено и расследуется уголовное дело. 27 марта Кемерово посетил Владимир Путин. В тот же день там прошёл многотысячный митинг, участники которого потребовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.