Пекин, 28 марта, 2018, 08:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая призвала все стороны конфликта избегать необдуманных действий, которые могут привести к эскалации противоречий после того, как США поддержали Великобританию в вопросе высылки российских дипломатов, сообщает 27 марта агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

"Все заинтересованные стороны должны подчиняться международному праву и нормам международных отношений, а также избегать предпринимать действия, которые могли бы привести к эскалации конфликта», — заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин во время очередного пресс-брифинга.

Свыше 135 российских дипломатов были высланы из по меньшей мере 22 стран в качестве ответных мер на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери 4 марта 2018 года, отмечает издание.

«Китай против использования химического оружия. Тем не менее мы убеждены, что инцидент с отравлением должен быть расследован в рамках диалога между Россией и Великобритании, основанного на поиске истины», — заявила Хуа.

Она также призвала все страны отринуть ментальность времен холодной войны и отказаться от политики конфронтации, объединив усилия с целью сохранения мира и стабильности в мире.

Напомним, что Великобритания поспешила назначить Россию и лично президента Путина виновными в отравлении Сергея Скрипаля без предъявления малейших доказательств. В качестве «ответных мер» на отравление Британия начала эскалацию дипломатического скандала с высылкой российских сотрудников дипломатических ведомств. К ее действиям присоединилось уже по меньшей мере 23 государства, включая США и особо верных «сателлитов» последних в лице Украины, Польши и Литвы.