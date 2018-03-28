Вашингтон, 28 марта, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Выборы в США вряд ли станут безопаснее после высылки из страны 60 российских дипломатов, так как у «морского чудовища» России «длинные щупальца». Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

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В ходе регулярного брифинга представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что даже принятые меры не придают абсолютной уверенности в том, что Москва не вмешается в предстоящие выборы в конгресс США.

«Мы не можем гарантировать, что в результате (высылки дипломатов РФ, прим. ИА REGNUM ) выборы в США станут безопаснее. У России длинные руки, у Москвы много щупалец. Мы предполагаем, что Россия продолжит вмешиваться в наши выборы. Она — чудовище из морских глубин», — добавила Нойерт.

Следует отметить, что вопрос о предстоящем «российском вмешательстве» в американские выборы — 2018 в конгресс ранее поднимался и президентом США Дональдом Трампом, и главой разведывательного ведомства Дэниелом Коутсом.

Добавим, решение о высылке 60 сотрудников российских дипмиссий и закрытии консульства РФ в Сиэтле власти США приняли из солидарности с позицией Лондона по инциденту в британском Солсбери, где 4 марта якобы был обнаружен в бессознательном состоянии бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью Юлией.

Напомним, власти Великобритании ещё до расследования, на основании одних лишь предположений, обвинили в «химической атаке» Россию. Москва отказалась признавать голословные обвинения и потребовала доказательств. В ответ Лондон заявил о высылке 23 российских дипломатов, Москва ответила «зеркально», вдобавок закрыв Генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и запретив деятельность в стране Британского совета.

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Затем к Великобритании присоединились её антироссийски настроенные союзники: США, Канада, Украина, некоторые страны ЕС и другие государства.

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