Москва, 28 марта, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 27 марта в минусе. Цена на нефть сорта Brent после обновления максимума на $71 развернулась вниз на фоне общего укрепления американской валюты и падения фондовых индексов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Topwar.ru Нефть

На американской сессии давление на нефтяной рынок усилилось после выхода данных Американского института нефти (API). Согласно представленным еженедельным данным API, за минувшую неделю запасы нефти выросли на 5,32 млн баррелей.

Запасы бензина сократились на 5,8 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,24 млн баррелей.

Учитывая общее укрепление американской валюты, трейдеры предпочли сфокусироваться на увеличении запасов нефти. Хотя с учетом сокращения запасов нефтепродуктов они вышли нейтральными. В ходе американских торгов Brent подешевела на 2,2%, до $69,43.

Сегодня, 28 марта, на торгах в Азии за баррель Brent дают $69,64. Потеря опоры в районе $65,50 приведет к снижению котировок до $68,81.

На нефтяном рынке началась нисходящая коррекция, которая по времени может затянуться до 2 апреля.

Напомним, 27 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,01%, до $70,11 за баррель, WTI — на 0,45%, до $65,55 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в мае 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,06 за баррель.

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