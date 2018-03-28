Москва, 28 марта, 2018, 07:07 — ИА Регнум. Торги по рублёвым парам открылись 27 марта снижением на фоне подорожавшей нефти на торгах в Азии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара снизился до 57,09 руб., курс евро — до 70,86 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Цена на нефть повышалась до $71. Рубль укрепился к евро сильнее из-за продаж единой валюты на рынке Форекс.

Когда вслед за основными валютами развернулась цена на нефть (закрытие длинных позиций), на внутреннем валютном рынке началась активная фаза ослабления рубля к иностранным валютам. Нефть подешевела на 2,2%, рубль к доллару — на 0,7%, к евро — на 0,8%.

Никаких важных новостей за дорожающим долларом не стояло. Он укрепился на технических факторах. Дополнительное давление на рубль исходило от падения американских фондовых индексов.

Сегодня, 28 марта, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. Можно ожидать, что торги на Мосбирже откроются спокойно.

Доллар дорожает к иене и дешевеет ко всем основным валютам. Аналогичная ситуация наблюдалась во вторник на азиатской сессии.

Учитывая текущую ситуацию на рынке Форекс и то, что сегодня Минфин РФ проведет аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ на сумму 30 млрд руб., в первые 3−4 часа рубль может укрепиться. По итогам дня ожидаю рост пары доллар/рубль до 57,75 руб., евро/рубль — до 71,57 руб.

Напомним, 27 марта по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 35 коп. (+0,23%), до 57,51 руб., курс евро повысился на 19 коп. (+0,59%), до 71,34 руб.

Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-16,21%), евро/рубль — 395,4 млн евро (+29,93%).

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