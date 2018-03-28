Трагедия в Кемерове: в России начался траур
Москва, 28 марта, 2018, 03:35 — ИА Регнум. Траур по погибшим при пожаре в Кемерово, объявленный по всей России, начался 28 марта.
В этот день во всей стране приспущены государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.
В день траура симфонический оркестр Мариинского театра исполнит «Реквием» Джузеппе Верди. Дирижер — Валерий Гергиев, сообщили в пресс-служба учреждения.
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Напомним, 25 марта во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, в том числе дети. Десятки людей пропали без вести.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде российских городов и за рубежом прошли акции памяти погибших. Так, 27 марта траурный митинг при участии более 700 человек провели жители Тюмени.
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В этот день жители Челябинска принесли множество цветов и игрушек к памятнику Орленку. Южноуральцы оставляют слова соболезнования в соцсетях.
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В Москве, по данным МВД, в памятных акциях участвовали более 12 тысяч человек. На Манежной площади над памятным мемориалом установлено два баннера с надписями «Кемеровомыстобой» и «Кемерово.25.03.2018».
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