Ереван, 27 марта, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Жители Армении с утра 27 марта несут цветы и игрушки к зданию посольства России в Ереване в память о погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Рядом с цветами и игрушками размещен плакат, на котором написано: «Кемерово, мы с тобой!»

У посольства России в Ереване

В воскресенье, 25 марта, около 16 часов по местному времени (12 часов мск) произошёл пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе дети. МЧС заявляло, что «шесть человек мы обязаны найти».

В стационарах остаются 15 человек. Из них 13 — с отравлением продуктами горения, угарным газом средней и лёгкой степени тяжести, и двое самых тяжёлых пациентов — 11-летний мальчик и 18-летний молодой человек, у которых комбинированные травмы вследствие падения с четвёртого этажа. С первого дня в больницы обратились около 70 человек, более 50 получили амбулаторную помощь и отпущены домой.

У посольства России в Ереване

Уголовное дело, возбуждённое по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России.

27 марта рано утром в Кемерово прибыл Владимир Путин и провёл совещание.

«…Не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают», — сказал глава государства.

Президент подписал Указ об объявлении в России 28 марта траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области. В день траура на всей территории страны будут приспущены государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Читайте также: Трагедия в Кемерово и её последствия: все новости