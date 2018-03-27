Вашингтон, 27 марта, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в очередной раз продемонстрировал, что готов нанести удар по России, если она предпринимает шаги против Вашингтона или его союзников. В ответ на применение химического оружия в Великобритании Трамп распорядился в понедельник, 26 марта, изгнать из Соединенных Штатов 60 российских разведчиков и закрыть российское консульство в Сиэтле, пишет Ребекка Хайнрихс в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Несмотря на такие жесткие действия, Трамп каждый раз отказывается от возможности нанести удар непосредственно по президенту РФ Владимиру Путину. Поздравление Путина с победой на выборах — это явный промах Трампа. Выборы в России, как известно, проводятся не совсем честно. Тем не менее, российская пропагандистская машина продолжает эффективно функционировать, а рейтинг Путина по-прежнему высок. Недопустимо, когда президент США поздравляет авторитарного лидера с победой на не совсем честных выборах. Трамп, столкнувшись с критикой, в связи с переговорами, которые он провел с Путиным, отреагировал следующим образом:

«Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама делал тоже самое). The Fake News Media сошли с ума, потому что хотят, чтобы я подверг Путина суровой критике. Они не правы! Стремление найти общий язык с Россией (и другими) — это хорошо, а не плохо».

«Они могут помочь в решении проблем, связанных с КНДР, Сирией, Украиной, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Ираном и даже с предстоящей гонкой вооружений. Буш пытался выстраивать отношения, но у него не было «здравого смысла». Обама и Клинтон тоже пытались, но у них не хватало ни энергии, ни взаимопонимания (вспомните «перезагрузку»). МИР ДОСТИГАЕТСЯ СИЛОЙ!».

Горбаруков ИА REGNUM Россия

Россия является ядерной державой, которая пытается подорвать интересы США практически в любом регионе земного шара. Последнее, что нам нужно, — это Трамп и Путин, обменивающиеся публичными оскорблениями.

Существует еще она проблема, на которую указывают критики Трампа: глава Белого дома дал понять, что пока он является президентом, Соединенные Штаты не будут больше переделывать страны в либеральные демократии. Это не означает, что Трамп откажется от критики диктаторов. Он делает это достаточно эффективно в отношении КНДР и Кубы. Однако публичная критика этих стран за нарушения в сфере прав человека была частью всеобъемлющей кампании, направленной на конкретный результат в интересах безопасности Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь Сара Сандерс отказалась критиковать выборы в России так же, как она отказалась критиковать законодательные изменения в Китае, которые позволят председателю КНР Си Цзиньпину находиться у власти в течение неопределенного срока.

Не секрет, что Соединенные Штаты убеждены в том, что демократическая республика — это лучшая форма правления, которая позволяет «достигнуть справедливости и обеспечить внутреннее спокойствие». Правда заключается в том, что даже при администрации Трампа США продолжат стоять плечом к плечу с союзниками и бороться с общим врагом. Лучший пример этого — замечательная речь Трампа перед польским народом.

Если бывший президент США Джордж Буш утверждал, что «в конечном итоге, голос свободы достигнет разума и души каждого», Трамп признает тот факт, что существует очень много людей, которым могут нравиться северокорейский лидер Ким Чен Ын, Путин и Цзиньпин. Не нужно обманывать себя, думая, что внутри каждого гражданина России, КНДР или Китая живет затаившийся Патрик Генри, который только и ждет, когда Дядя Сэм его освободит.

Горбаруков ИА REGNUM Хитрый план

Трамп также прав в том, что попытка бывшего президента США Барака Обамы запустить «перезагрузку» отношений с Россией потерпела крах. Обама пытался ужиться с Путиным, торгуя ключевыми интересами США, чтобы угодить России. Каждый раз он сталкивался с неудачей. Путин уважает ясность и силу, уступите ему на один дюйм, проиграете милю.

Также верно то, что Обама поздравил Путина с победой на выборах в 2012 году. Однако критики указывают, что тогда существовал совершенно иной международный контекст, поскольку не было войны на Украине и Россия не «нарушила суверенитет США, вмешавшись в выборы». И это еще не все. Трамп уже откалибровал отношения с Москвой, сделав ставку на развитие армии и внеся Россию в список угроз США.

Чтобы узнать, что Трамп думает о России, достаточно взглянуть на основные политические документы: стратегию в сфере национальной безопасности, оборонную стратегию и обзор ядерной политики.

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Эти документы отражают мировоззрение президента о том, что Соединенные Штаты должны стремиться к стратегическому преимуществу над Россией и Китаем, и что он должен диктовать условия своим противникам с позиции силы. Дипломатия будет гораздо более эффективной, если США будут уверены в собственной военной силе и готовы ее использовать. Как писал Дэвид Френч:

«Как самая могущественная нация на Земле, мы не можем позволить себе использовать дипломатию, как если бы мы боялись войны больше, чем наши потенциальные враги».

Настало время, когда Трампу нужно отказаться от поиска взаимопонимания с Путиным. Вместо этого Трамп должен излагать ясные ожидания США и недвусмысленные, взвешенные осуждения, когда это необходимо. Единственный способ восстановить преимущество в областях, в которых были утрачены определенные позиции во время «перезагрузки», — это придерживаться того принципа, о котором говорит Трамп: «Мир достигается силой». Настала пора, когда Путину следует уважать и бояться Трампа.