Две акции — одна скорбь: Москва почтила память жертв ТЦ «Зимняя вишня»
Москва, 27 марта, 2018, 21:20 — ИА Регнум. На Манежной площади в Москве проходят сразу две акции памяти в знак траура по погибшим в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове: на Манежной площади и на Пушкинской. Первая — официальная, организованная мэрией Москвы, вторая — «стихийная», митинг, организованный без разрешения властей. Москвичи стараются посетить обе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На Манежной площади находится несколько сотен человек, поток людей не прекращается с 17:00 — горожане приносят цветы и игрушки к мемориальным доскам, зажигают свечи. Над памятным мемориалом установлено два баннера с надписями «Кемеровомыстобой» и «Кемерово.25.03.2018». Слышны стенания и всхлипы — плачут даже мужчины. На стендах возле места скорби висят фотографии погибших жертв пожара. После возложения цветов люди не спешат расходиться — молятся за погибших.
Эта акция была организована мэрией Москвы в связи с обращением председателя Общественной палаты столицы Константина Ремчукова. Доступ к месту скорби будет открыт до 28 марта включительно. Ранее президент России Владимир Путин объявил 28 марта днём общенационального траура.
Акцию на Манежной отличает сразу фактора: полное отсутствие политической компоненты и игрушки, которые, помимо тех, что приносят с собой москвичи, централизованно привезли от мэрии. Присутствие одинаковых игрушек с несрезанными бирками. Этот момент отобразили пользователи в соцсетях, выразив недовольство. Впрочем, вскоре «официальные игрушки» начали исчезать в потоке «народных».
Ещё один примечательный момент Манежной — «потеря» мэра Москвы Сергея Собянина. С момента официального старта и до 18:30 прихода мэра ждали некоторые горожане и журналисты, но не видели. Возникло предположение, что митинг он проигнорировал, но позднее выяснялось, что мэр возложил цветы к мемориалу на входе в Александровский сад до прихода потока людей.
Манежную площадь также посетили депутаты Московской городской думы, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и некоторые общественные деятели.
Ещё одна акция — «стихийная» — в память о жертвах чудовищного пожара в Кемерове проходит на Пушкинской. Идея отдельного мероприятия возникла в социальных сетях, когда журналисты Филипп Дзядко и Елизавета Сурганова открыли соответствующие группы на Facebook. Акция не согласована с властями, но, по некоторым данным, здесь собралось не менее тысячи человек. Как и на Манежной, люди идут нескончаемым потоком, приносят свечи, возлагают цветы к мемориалу, который установили у памятника А. С. Пушкину, обнимаются и плачут.
Из-за большого количества пришедших у памятника организовалась давка — участникам акции приходится передавать цветы ближе стоящим людям, чтобы их возложили к мемориалу. Чудовищная трагедия поразила всех.
Акцию на Пушкинской площади омрачает лишь одно — некоторые представители отдельных политических сил пытаются превратить пришедших почтить память в участников акции протеста, используя общее горе в личных интересных. Впрочем, большинству пришедших организаторы акций на Пушкинской и Манежной неинтересны, они просто стараются посетить оба митинга и выразить своё сочувствие горю людей, потерявших родных в огне кемеровского торгового центра.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 27 марта акции памяти прошли и в других городах России. Жители Кемерово, Нижнего Новгорода, Владивостока, Иркутска, Новосибирска, Екатеринбурга и других населённых пунктов почтили память жертв пожара.
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