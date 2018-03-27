Москва, 27 марта, 2018, 21:20 — ИА Регнум. На Манежной площади в Москве проходят сразу две акции памяти в знак траура по погибшим в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове: на Манежной площади и на Пушкинской. Первая — официальная, организованная мэрией Москвы, вторая — «стихийная», митинг, организованный без разрешения властей. Москвичи стараются посетить обе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сегодня в Москве плакали все

На Манежной площади находится несколько сотен человек, поток людей не прекращается с 17:00 — горожане приносят цветы и игрушки к мемориальным доскам, зажигают свечи. Над памятным мемориалом установлено два баннера с надписями «Кемеровомыстобой» и «Кемерово.25.03.2018». Слышны стенания и всхлипы — плачут даже мужчины. На стендах возле места скорби висят фотографии погибших жертв пожара. После возложения цветов люди не спешат расходиться — молятся за погибших.

Эта акция была организована мэрией Москвы в связи с обращением председателя Общественной палаты столицы Константина Ремчукова. Доступ к месту скорби будет открыт до 28 марта включительно. Ранее президент России Владимир Путин объявил 28 марта днём общенационального траура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотни москвичей собрались на Пушкинской площади, чтобы поддержать кемеровчан

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим при пожаре в Кемерово на Манежной площади

Акцию на Манежной отличает сразу фактора: полное отсутствие политической компоненты и игрушки, которые, помимо тех, что приносят с собой москвичи, централизованно привезли от мэрии. Присутствие одинаковых игрушек с несрезанными бирками. Этот момент отобразили пользователи в соцсетях, выразив недовольство. Впрочем, вскоре «официальные игрушки» начали исчезать в потоке «народных».

Ещё один примечательный момент Манежной — «потеря» мэра Москвы Сергея Собянина. С момента официального старта и до 18:30 прихода мэра ждали некоторые горожане и журналисты, но не видели. Возникло предположение, что митинг он проигнорировал, но позднее выяснялось, что мэр возложил цветы к мемориалу на входе в Александровский сад до прихода потока людей.

Манежную площадь также посетили депутаты Московской городской думы, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и некоторые общественные деятели.

Ещё одна акция — «стихийная» — в память о жертвах чудовищного пожара в Кемерове проходит на Пушкинской. Идея отдельного мероприятия возникла в социальных сетях, когда журналисты Филипп Дзядко и Елизавета Сурганова открыли соответствующие группы на Facebook. Акция не согласована с властями, но, по некоторым данным, здесь собралось не менее тысячи человек. Как и на Манежной, люди идут нескончаемым потоком, приносят свечи, возлагают цветы к мемориалу, который установили у памятника А. С. Пушкину, обнимаются и плачут.

Дарья Антонова ИА REGNUM Общее горе

Дарья Антонова ИА REGNUM Никто не остался равнодушным к трагедии

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим при пожаре в Кемерово на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Многие восприняли произошедшее в Кемерово, как личную трагедию

Из-за большого количества пришедших у памятника организовалась давка — участникам акции приходится передавать цветы ближе стоящим людям, чтобы их возложили к мемориалу. Чудовищная трагедия поразила всех.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим при пожаре в Кемерово на Манежной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Фотографии погибших

Акцию на Пушкинской площади омрачает лишь одно — некоторые представители отдельных политических сил пытаются превратить пришедших почтить память в участников акции протеста, используя общее горе в личных интересных. Впрочем, большинству пришедших организаторы акций на Пушкинской и Манежной неинтересны, они просто стараются посетить оба митинга и выразить своё сочувствие горю людей, потерявших родных в огне кемеровского торгового центра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим при пожаре в Кемерово на Манежной площади

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 27 марта акции памяти прошли и в других городах России. Жители Кемерово, Нижнего Новгорода, Владивостока, Иркутска, Новосибирска, Екатеринбурга и других населённых пунктов почтили память жертв пожара.

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