Тверь, 27 марта, 2018, 19:06 — ИА Регнум. Митинг памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» прошел сегодня, 27 марта, в Твери. Верхневолжье, в числе других российских регионов, поддержало жителей Кемерово. Сегодня же, 27 марта, в храмах Тверской области прошли панихиды.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Жители Твери несут цветы и игрушки в память о жертвах пожара в Кемерово

В митинге, который прошел между двумя торговыми центрами, рядом с уличным экраном на улице Трехсвятской, приняли участие несколько сотен человек. На экране горела надпись: «Кемерово, 25.03.18».

Жители Твери, собравшиеся на митинг после рабочего дня, почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили к импровизированному мемориалу, устроенному там же, цветы и детские игрушки.

«25 марта стало последним днем жизни для многих детей — и первым днем скорби для их родных. Мы все в ответе за наше будущее. Кемерово, твоя боль — это наша боль. Мы с тобой», — цитирует директора школы №53 Ларису Зверькову портал afanasy.biz.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. В результате погибли 64 человека, больше половины в числе погибших — дети, пришедшие в первый день весенних каникул в кино.

28 марта указом президента РФ в России объявлен общенациональный траур.

Тем временем, по решению Генеральной прокуратуры РФ, в регионах начались тотальные проверки торговых центров на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.