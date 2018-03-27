Симферополь, 27 марта, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Жители городов Крыма и Севастополя устраивают импровизированные мемориалы и проводят траурные акции, чтобы выразить соболезнования по поводу погибших на ужасном пожаре в Кемерово согражданам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото Константина Михальчевского Люди приносят цветы, игрушки, зажигают свечи и лампадки

Симферопольцы собираются на центральной площади города имени В.И. Ленина. Люди приносят цветы, игрушки, зажигают свечи и лампадки.

Все торжественные и развлекательные мероприятия на территории Республики Крым, запланированные на среду, 28 марта, отменены.

«В Крыму, в связи с общенациональным трауром по погибшим при пожаре в городе Кемерово, объявленным сегодня президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, отменены торжественные мероприятия. В частности, согласно указу, во всех муниципальных образованиях и госучреждениях Крыма будут приспущены флаги, отменены или перенесены культурно-массовые мероприятия. Кроме того, на телеканалах и радиостанциях Крыма пересмотрена сетка вещания, сняты с эфира развлекательные программы», — сообщили в управлении информационной политики.

В Севастополе траурную акцию по погибшим в кемеровском торговом центре провели возле Памятника затопленным кораблям. Люди выложили из горящих свечей предупреждающий знак «пожарная опасность». Об этом они предварительно договорились в социальных сетях.

По словам организаторов мероприятия, увидев, что происходит, многие владельцы близлежащих развлекательных заведений и кафе выключили музыку.

27 м 28 марта мероприятия в память о погибших пройдут и в других городах Крыма.

В Ялте у концертного зала «Юбилейный» пройдёт общегородская акция памяти, а затем возле часовни Новомучеников и Исповедников Российских состоится молебен в память о погибших.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 28 марта днём национального траура в связи с трагедией в Кемерово.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов также выразил соболезнования семьям погибших на пожаре.

«Особенно тяжело, что среди погибших есть дети. От имени всех крымчан и от себя лично выражаю самые искренние и глубокие соболезнования семьям погибших, губернатору Кемеровской области Аману Гумировичу Тулееву, всем жителям региона. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Понимаю, что никакие слова сейчас не могут утешить людей, которые потеряли родных и близких. Мы разделяем вашу боль и скорбь», — подчеркнул глава Крыма.