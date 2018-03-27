Воронеж, 27 марта, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев почтил память жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» — глава региона, наряду с другими воронежцами, принял участие в общественной акции, организованной в центре города 27 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, как и многие воронежцы, почтил память жертв пожара в Кемерово

Стихийный мемориал был организован у здания областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина, и к началу мероприятия здесь собрались сотни воронежцев. Горожане принесли цветы, мягкие игрушки, записки со словами поддержки.

Вместе с жителями Воронежа цветы к импровизированному мемориалу возложил и глава региона Александр Гусев.

25 марта при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибли, по официальным данным, 64 человека. Среди погибших — много детей: это был первый день школьных каникул.

Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура по погибшим. На здании правительства Воронежской области приспущены государственные флаги.