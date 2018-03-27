Москва, 27 марта, 2018, 15:51 — ИА Регнум. То, что делало руководство Кемеровской области до прибытия на место событий президента Владимира Путина, было откровенно неадекватно, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 27 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя политику главы этого региона Амана Тулеева.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

В качестве примера такого неадекватного поведения глава АПЭК привёл слова самого губернатора Кемеровской области, который обвинил некие деструктивные силы в том, что они мешают властям нормально разобраться в ситуации.

«Ясно, что это было далеко от того, на что был подлинный запрос, — сказал Орлов. — А запрос был на оперативное реагирование. На сопереживание. На конкретные меры по поиску всех погибших, по компенсациям».

При этом Орлов подчеркнул, что ситуация кардинально изменилась с прибытием на место Владимира Путина, после чего региональные власти вступили в прямой диалог с людьми.

«Сейчас ситуация в этом смысле более благоприятная, — сказал Орлов. — Если бы вчера региональные власти действовали адекватнее, если бы Тулеев прибыл на место событий, если бы был предпринят целый ряд мер в сфере реагирования и информационной политики, то, я думаю, сегодняшнего митинга удалось бы избежать».

Также эксперт уточнил, что появившиеся у народа сомнения в истинном числе погибших были результатом «неадекватного медийного реагирования властей на происходящее».

«Губернатор на совещании (у президента — прим. ИА REGNUM ) явно был неадекватен», — констатировал Орлов.

Что касается объяснений Тулеева, который, как известно, заявил, что не прибыл на место трагедии, так как не хотел, чтобы его кортеж помешал спасателям, то, по мнению Орлова, этот аргумент можно интерпретировать либо как наивность, либо как цинизм. В первом случае это напоминает поведение Бориса Ельцина, обвинившего свою охрану в том, что она его не разбудила, и он проспал. Во втором Тулеев, по мнению Орлова, оказывается человеком, который без большого сопровождения никуда не приезжает.

«Оба объяснения негативно характеризуют губернатора как человека, который не в состоянии отреагировать на кризисную ситуацию, — сказал Орлов. — Он должен был быть на месте катастрофы, когда о её масштабах стало известно. Это очевидно и не требует интерпретаций. Сейчас, когда он пытается найти объяснения, это только ухудшает его положение и его восприятие в элитах, в медиа, со стороны президента и населения».

Напомним, что, как стало известно 27 марта, администрация Кемерова опубликовала полный список пропавших без вести и погибших при пожаре ТЦ «Зимняя вишня». Согласно этим данным, судьба 38 человек остаётся неизвестной — они числятся без вести пропавшими, в том числе 26 детей. Точное количество погибших не уточняется, опубликованы только фамилии 25 опознанных жертв трагедии. В списке госпитализированных — 69 граждан.

Также напомним, что президент подписал Указ об объявлении в России 28 марта траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области. В день траура на всей территории страны будут приспущены Государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.