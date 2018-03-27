Москва, 27 марта, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 27 марта продолжает двигаться вверх, но покупатели осторожны — все-таки сырье достаточно дорогое, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Баррель североморской нефти Brent стоит $69,86 (+0,5%), впереди штурм $70 и, возможно, атака на область сопротивлений $70,20−70,45. За «бочку» легкой техасской нефти WTI предлагают $65,86 (+0,5%).

Сегодня начнут публиковаться свежие статданные по запасам черного золота и нефтепродуктов. Первым выступает американский институт нефти.

«Средние ожидания рынка, основанные на результатах опросов Bloomberg, показывают возможность роста запасов нефти на 0,4−0,6 млн баррелей с падением запасов бензина и дистиллятов примерно на 2,5 млн баррелей в обоих случаях», — пояснила Бодрова.

По её мнению, у нефти в данный момент есть выраженная поддержка — не только в показателях запасов и растущем спросе в мире на энергоносители, но и в слабом долларе.

«Черное золото на бирже номинировано в USD, работает обратная корреляция: падает доллар — дорожает нефть, растет доллар — снижается нефть. Это взаимодействие работает и сейчас», — отметила эксперт.

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