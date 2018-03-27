Москва, 27 марта, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Российский рубль 27 марта днем торгуется без выраженной динамики в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По её мнению, обострение геополитического фона, связанного с массовой высылкой российских дипломатов из европейских стран и США уже отыграно инвесторами. Реакций на кемеровскую трагедию на площадке почти нет — такова суть денег.

«Без развития восходящего тренда в нефти рубль рискует попасть под давление уже в ближайшее время. Рынку важнее то, что за пределами страны — а внешний фон сохраняется весьма негативным», — пояснила Бодрова.

Геополитика будет продолжать нарастать и становиться полноценно минорным фактором для рынка акций и рубля до тех пор, пока стороны не уткнутся в тупик.

«На подобном фоне доллар может дорожать в паре с рублем вне зависимости от того, как он себя ведет с другими валютами.

Сегодняшняя сессия для пары доллар/рубль завершится в границах 57,05−57,85, евро/рубль — 70,80−71,65», — считает эксперт.

Добавим, 27 марта доллар США торгуется по 57,16 руб. (+0,01%). Евро стоит 70,90 руб. (-0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 28 марта, составляют 57,17 руб. за американскую валюту и 71,26 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 17 и 69 копеек соответственно.

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