Москва, 27 марта, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Всё шло к тому, что губернатора Кемеровской области должны были снять, однако теперь его, напротив, могут оставить на посту главы региона, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он 27 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Premier.gov.ru Аман Тулеев

«Аман Тулеев немолодой и очень больной, — констатировал эксперт. — Однако, я думаю, в ближайшее время, если народ захочет его немедленно убрать, то центральная власть будет его защищать. Власть не хочет идти на уступки населению. Будет ситуация, аналогичная той, что сложилась с губернатором Московской области — чем больше население его ненавидит и чем сильнее хочет от него избавиться, тем настойчивее его будут стремиться держать на месте. Смысл — показать, что люди ничего не могут и ни на что не годны. Это и есть главная идеология: «заткнитесь и потребляйте, а если нечего потреблять, то просто заткнитесь и поймите, что вы — пыль».

По мнению Кагарлицкого, жителям Кемеровской области не приходится надеяться на уступки со стороны своего высокого начальства, если они сами не заставят его на эти уступки пойти.

«Карьера Тулеева, его позиции во власти укрепились благодаря всем этим событиям, — считает Кагарлицкий. — Его, наверное, собирались снимать, и к этому всё шло. Но теперь, скорее всего, не снимут. Сейчас надо посмотреть, как будут развиваться события в ближайшие день или два. Если власть не совершит какой-нибудь глупости, то люди разойдутся. Если власть совершит глупость, например попытается силовым образом разогнать митингующих или сделать провокационное заявление, дело может пойти иначе. Тем более, что возможны акции солидарности в других городах».

Кроме того, Кагарлицкий подчеркнул, что кризисы, аналогичные тому, который сотрясает сегодня Кемеровскую область, будут возникать регулярно, и рано или поздно это прорвётся в радикальные политические потрясения.

Что касается поступка Амана Тулеева, который попросил прощения у президента, но не стал извиняться перед народом, то Кагарлицкий прокомментировал его так:

«Если рассматривать поступок Амана Тулеева как тактику царедворца, это блестящий ход. С точки зрения средневековой политики, это правильное решение. Не может же он просить прощения у холопов. А перед главой государства — может. Это его боярского достоинства не унижает. По отношению к населению это — плевок в лицо. Если люди его стерпят, значит, действительно у них не надо просить прощения».

Также Кагарлицкий прокомментировал слова заместителя Тулеева Сергея Цивилёва, который, как сообщают некоторые СМИ, обвинил отца, потерявшего при пожаре трёх детей, в стремлении «попиариться на трагедии».

«У нас очень доброе и мирное население, — сказал глава ИГСО. — Чиновника, который сделал бы такое заявление, например, во Франции, сразу бы убили и разорвали на части. Причём чем более цивилизованная это была бы страна, тем быстрее и наиболее страшным образом это было бы сделано. В этом принцип демократии — власть боится, что её разорвут на части. Нарушение процедуры карается гильотиной. Как ни странно, это было в подсознании и у некоторых советских чиновников».

Однако Кемерово, по словам Кагарлицкого, «это один из самых забитых, придавленных и политически неактивных регионов вообще».

«Тулееву удалось создать авторитарный и почти тоталитарный режим, — считает шеф ИГСО. — Поэтому предсказать, что будет в Кемерово, невозможно».

В свою очередь, другой эксперт, политолог Олег Матвейчев предположил, что в таких чрезвычайных ситуациях, как та, что имела место в Кемерове, собственно информационная политика откладывается на потом и на первый план выдвигается работа с МЧС, со Следственным комитетом, прокуратурой и прочими ведомствами.

«Нормальный пожарный и чиновник — не злонамеренный субъект, который потирает руки, глядя на то, как люди умирают, — сказал Матвейчев. — Это люди, которые делают то, что от них зависит».

Кроме того, эксперт предположил, что в сложившейся ситуации есть риск появления «всевозможных фейков», распространяемых из Москвы, Екатеринбурга, Украины.

«Я думаю, что сейчас подключатся (специалисты — прим. ИА REGNUM ) — из натовских стран, отовсюду, где есть центры по манипуляции российским интернетом, — предположил Матвейчев. — Будут вбрасывать всё, что угодно. Генерировать фейки и слухи будут с десятикратной напористостью и в авральном режиме».

«Тем не менее не могу не покритиковать: команда Тулеева — это команда старая, и сам Тулеев старый, — сказал Матвейчев. — Они не огромные специалисты по пиару и социальным сетям. Я сомневаюсь, что многие из них знают, что такое социальные сети. В этом смысле общая ситуация форс-мажора накладывается на непрофессионализм».

Кроме того, Матвейчев констатировал, что «Тулеев привык долгие годы жить без оппозиции».

«Сейчас его отставка будет выглядеть как реакция на требования митинга, — сказал Матвейчев. — Но мы должны понимать, что такие реактивные отставки ничего хорошего для всех нас не сулят».

Поясняя эту мысль, он сказал, что, если после пожара в Кемерове Тулеев уйдет в отставку, может возникнуть прецедент, которым воспользуются разного рода проворовавшиеся бизнесмены и политические конкуренты губернаторов в других регионах.

«Вся страна запылает», — предсказал Матвейчев, согласившись тем не менее с тем, что Тулееву всё-таки пора уходить в отставку, но не из-за требований толпы, а просто в силу возраста и состояния здоровья .

Напомним, что во время совещания о ликвидации последствий пожара в Кемерове сегодня, 27 марта, глава Кузбасса попросил прощения у президента за то, что случилось на «нашей территории».

Кроме того, он раскритиковал оппозиционеров на площади в столице Кузбасса, требующих отставки губернатора:

«На горе людском — вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200».

Также Тулеев уточнил, что митингующие — «не родственники погибших, а те, кто постоянно бузотёрит».

«Мы работаем с ними», — зловеще добавил Тулеев, который был, видимо, не в курсе, что вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв уже встал на колени перед митингующими жителями Кемерова.

Соответствующее видео уже разлетелось по социальным сетям.