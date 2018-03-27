Краснодар, 27 марта, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Освещение трагедии в Кемерове российскими СМИ, в частности, телеканалами, проводилось бездарно и односторонне. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал декан факультета журналистики Кубанского государственного университета, доктор социологических наук, доктор исторических наук, профессор Валерий Касьянов.

Зоя Емельянова ИА REGNUM В России объявлен общенациональный траур

По мнению собеседника агентства, и крупные, и малые телеканалы подошли к освещению трагедии в Кемерове односторонне: в большинстве случае страшная картинка превалировала над объективной подачей информации. Ошибкой, по мнению профессора, стало и расхождение данных о масштабах происшествия в первоначальных новостях и в последующих.

«Прежде всего, нужна достоверная информация о начале события. Потому что если говорят в начале, что жертв нет, а потом даже не извиняются, и называют цифру просто страшную, у человека, который все это слушает, возникает недоверие к информации. Надо обязательно все эти данные фиксировать на информации ответственных лиц: это не просто чьи-то данные, их назвал конкретный человек. И когда некоторые наши репортеры — я вот вчера отметил по второму каналу — говорят «по некоторым данным», такие вещи нельзя допускать ни в коем случае. Есть огромное количество лиц, которые там уже задействованы, там министры, председатель Следственного комитета, огромное количество ответственных лиц региональных. Ну установите вы правило, что информация эта должна даваться регулярно и этими людьми», — считает Валерий Касьянов.

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«Я вспоминаю начало 1990-х годов, когда в ходе Чеченской войны выявилась просто бездарная практика информирования о военных событиях. И тогда было принято решение о проведении специальных семинаров по освещению военных событий, и появились профессионалы. И вот и сегодня есть необходимость готовить журналистов, которые будут заниматься именно освещением чрезвычайных ситуаций и работать с МЧС напрямую. А МЧС обязательно нужно иметь серьезнейшую, подготовленную по лучшим критериям пресс-службу. Потому что еще в воскресенье СМИ должны были получить информацию от МЧС: не надо заявлять об отсутствии жертв», — считает эксперт.

25 марта при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, в числе которых много детей. В первые часы пожара СМИ сообщали о четырех погибших. СКР возбудил и расследует уголовное дело.

Сегодня, 27 марта, в Кемерове прошел митинг, на котором собравшиеся потребовали отставки властей региона.

Кемерово сегодня же посетил президент Владимир Путин. 28 марта в России объявлен днем траура по погибшим.